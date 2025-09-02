優秀な社員に業務が集中し、過重労働で心身のバランスを崩してしまうケースは少なくない。仕事の責任を個人にだけ押し付ける企業体質ならなおさらだ。ITエンジニアとして働く40代男性（年収650万円）は、会社の理不尽な采配によって休職に追い込まれ、転職を決意した経験談を寄せた。男性は、1年がかりで正常に運用できる状態にまで整備した「プロジェクトＡ」を担当していた。しかし、その矢先に隣の部署の上司であるＡ部長から、