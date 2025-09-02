ABEMA¤Î´ë²è¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡×¤Ç¸ì¤Ã¤¿¥¨¥ó¥ê¥±¥¹¤Î²ÄÇ½À­ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÃù¶â19¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Î¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢2°Ì¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë2¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ9·î¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤¿¤À8·îºÇ¸å¤Î¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î3Ï¢Àï¤Ï1¾¡2ÇÔ¤ÇÉé¤±±Û¤·¡£ÆÃ¤Ëµß±ç¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¤¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖABEMA¡×¤Î´ë²è¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢µßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤±¦ÏÓ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì