お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が1日、東京・代官山蔦屋書店で行われた「高知県フェアキックオフイベント」に登壇。“高知愛”を存分に語った。【写真】めっちゃ楽しそう！高知について熱く語る山里亮太＆西村雄正同店と梅田（大阪）・枚方（大阪）の蔦屋書店３店舗と関西・中四国のTSUTAYA10店舗で1日より（30日まで店舗により施策開始日・終了日は異なる）、「KOCHI LOCAL LOVERS」をテーマにした高知県フェア