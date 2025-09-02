井上との大一番に向け、すでに来日して調整を続けているアフマダリエフ(C)Getty Images世界最強と称される「怪物」との大一番を前に、自信は漲っている。来る9月14日に名古屋のIGアリーナで、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）との王座戦に臨むWBA世界同級暫定王者のムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）は、現地時間8月31日に米老舗誌『Ring Magazine』のインタビューに登場。名古屋決戦に向け