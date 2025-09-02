新入幕会見という晴れの日に日翔志は、２２年に５７歳で亡くなった父・文男（のりお）さんに思いをはせた。番付表を手に「お墓参りして報告したい。喜んでくれたらうれしい。辞めずに辛抱してきて良かった」と、しみじみと語った。２１年に父の反対を押し切り、日大職員を辞めて角界入りしたが、その年に首の大けがで２か月の寝たきり生活に。リハビリの休場中に父が亡くなった。「父に背いてプロ入りしけがをした。母のために