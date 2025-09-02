愛知県豊橋市で8月31日に起きた倉庫火災では、油を含んだ廃棄物が高温で発火した可能性もあり、警察が詳しく調べています。名古屋市消防局は、「揚げかす」でも火災につながる恐れがあるとして、実験動画を公開して注意を呼びかけています。鍋に入れているのは、天ぷらを揚げたときに出る「揚げかす」です。火からは下ろしていますが、油が酸素と反応することで温度が上がっていきます。およそ1時間半後には煙がもくもくと上