日本相撲協会は１日、秋場所（１４日初日、両国国技館）の新番付を発表し、２１歳の安青錦（安治川）がウクライナ出身初の三役となる新小結に昇進した。初土俵から所要１２場所の新三役は、年６場所制となった１９５８年以降初土俵（付け出しを除く）では朝青龍らの１４場所を抜き最速。東京・江東区の部屋で会見した安青錦は、大関取りへの意気込みを語った。日大出身で２８歳の日翔志（追手風）も新入幕を遂げ埼玉・草加市の部