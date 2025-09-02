ウクライナ開発の新型巡航ミサイル「フラミンゴ」＝8月14日（AP＝共同）【キーウ共同】ウクライナメディアは1日までに、ロシアが実効支配するウクライナ南部クリミア半島を8月30日にウクライナが攻撃し、自国産の新型巡航ミサイル「フラミンゴ」を初めて使用したと報じた。ロシア連邦保安局（FSB）の駐屯地と船艇を破壊したという。軍事筋の話としている。フラミンゴは1トン超の弾頭を搭載可能で、最大射程は約3千キロ。計算上