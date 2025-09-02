【Weekly Data展望】ロッテがチーム創設以来初の危機に直面している。前身球団の毎日、大毎、東京時代から積み上げてきた通算成績の貯金が底をつきそうなのだ。今季は開幕から投打がかみ合わず、8月29日には12球団最速でV逸が決定。ここまで44勝68敗3分けの借金24。通算成績が4918勝4912敗408分けとなり、開幕前に30あった通算の貯金は6まで減ってしまった。チームは毎日として2リーグ制初年度の50年からプロ野球に参入。同