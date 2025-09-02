大泉洋が主演を務め、野木亜紀子が脚本を手がける10月21日放送スタートのドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）に、宮崎あおいの出演が決定した。13年ぶりの民放連ドラ出演で主人公・文太（大泉）の謎多き妻を演じる。【写真】宮崎あおい、ずっとかわいいフォトギャラリー本作は、ヒットメーカー・野木の完全オリジナル脚本で贈るジャパニーズ・ヒーロードラマ。主人公は、会社をクビになり、人生詰