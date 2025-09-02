山崎賢人が主演する映画『ゴールデンカムイ』の第2弾となる『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』が、2026年3月13日に公開されることが決定。主人公・杉元佐一を演じる山崎、アシリパ役の山田杏奈らからコメントが到着したほか、ティザービジュアル＆特報映像が解禁された。【動画】シリーズ史上最大の闘い！『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』特報累計発行部数3000万部（8月時点）を突破する大人気コミック『ゴールデンカ