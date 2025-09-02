今夜9月2日22時より最終回が放送されるドラマ『初恋DOGs』（TBS系）が、クランクアップを迎え、主演の清原果耶、共演の成田凌、ナ・イヌからコメントが到着。キャスト陣のクランクアップショットも公開された。【写真】深田恭子、萩原利久、森崎ウィン、宮澤エマらもクランクアップTBSドラマチームと韓国の制作会社STUDIO DRAGONが初の共同制作をする本作は、清原演じる愛を信じないクールな弁護士・愛子と、成田演じる動物し