7·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÅÄÃæÆ»»Ò¡Ê36¡Ë¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»Å»öÉüµ¢¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Ö8·î¾å½Ü¤«¤é¤ª»Å»ö¤ËÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö»ºÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿·¤·¤¤À¸³è¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤Ê±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Öº£Ç¯¤Î²Æ¤Ï»Å»ö°Ê³°¤Ï°ú¤­¤³¤â¤Ã¤ÆÂÎÎÏ²¹Â¸¤·¤¿¤«¤é¡¢½©°Ê¹ß¡¢»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤Æü¤¬