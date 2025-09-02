夢グループの石田重廣社長（67）が1日、昨年12月に「中程度のアルツハイマー型認知症」と診断された歌手橋幸夫（82）の病状について明かした。都内で同グループの20周年企画「石田社長の本音トークショー＆保科有里との歌謡ステージ」を行い、アルツハイマー公表に至った経緯を説明。昨年12月ころから「様子がだんだんおかしくなった」そうで、「歌も大体3割は歌えませんでした。1月2月はちゃんと話もできません、1人では」と、認