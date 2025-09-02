½÷Í¥ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê38¡Ë¤¬9·î1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡Ö¥Ê¥Î¥±¥¢¡×20¼þÇ¯µ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¹­¹ð½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÈ±¤¬¤­¤ì¤¤¤ÊÊý¤Ï¼ã¡¹¤·¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤È¥±¥¢¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆÍ¤­µÍ¤á¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤ª»Å»ö¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é²¿¤Ç¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£AlexandrosÀî¾åÍÎÊ¿¡¢¼Ä¸¶¤È¤â¤¨¡¢ROIROM¤é¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£