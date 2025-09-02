日本野球機構（ＮＰＢ）とプロ野球１２球団による実行委員会が１日に都内で開かれ、来年３月に開催される第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の日本独占放送権を米動画配信大手「ネットフリックス」が獲得したことについての報告が行われた。パ・リーグ理事長の楽天・井上智春取締役は「１２球団、共通して非常に残念だ。できるだけたくさんの人に試合を見てほしい」と私見を述べた。放送、配信などの権利は主