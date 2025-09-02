¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤¬1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢ÆüËÜ½é¥·¥ó¥°¥ë¡Ö»þ¤è»ß¤Þ¤ì¡×È¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆMOKA¡Ê20¡Ë¤Ï¡Öº£Æü¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ËGLLIT¡Ê¥°¥ê¥Ã¥È¡á¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£MINJU¡Ê21¡Ë¤Ï¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤È²ñ¾ì¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£MC¤Î¡ÖILLIT¡×¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë²ñ¾ìÁ´°÷¤¬¡ÖÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿¡£