札幌・南警察署は2025年8月25日、札幌市から恵庭市にまたがる国道で、複数の車両で危険かつ迷惑な運転をしたとして、道路交通法違反の疑いで北広島市に住む専門学校生の男（20）と札幌市北区に住む会社員の男（20）を逮捕しました。2人は2025年4月26日夜間、共謀のうえ札幌市南区常盤地区から恵庭市盤尻付近にかけての国道453号で、それぞれ乗用車を運転した際、制限速度の時速50キロを超え、さらに追い越しのためのはみ出しが禁止