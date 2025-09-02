日本ハムの伊藤大海投手（２８）が、先発する２日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）でチームの連敗を止める快投を誓った。ソフトバンクとの直接対決を見据えたローテ再編で、中８日で迎える登板。「（暑さ）対策もするけど、もうそんなことを言っていられない時期なので。勝つために何をすべきかをしっかり考えていきたい」。エースとして任された舞台で腕を振る覚悟はできている。大きな“思惑”も含んだローテ再編だ。中６日で回