東証プライム市場に上場している個別株式について、2025年9月1日（月）の騰落率ランキングをお伝えします。〈東証プライム市場〉個別銘柄の値上がりトップ31位：日東紡〈3110〉……前日比+630円（+11.67％）／終値6,030円【売買材料】8月29日（金）取引時間終了後、同社は福島事業センター内にガラスクロスの生産設備を増設することを決議したと発表。AIサーバー市場の拡大に伴うスペシャルガラスの需要急増に対応したもので、これ