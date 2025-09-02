巨人戦の7回につかまり降板した阪神・才木浩人(C)Getty Images阪神は8月31日の巨人戦（甲子園）に5-4で競り勝った。一度はひっくり返されたが、打線が7回に4連続長打などで4点を奪って再逆転に成功。優勝マジックを「7」に減らした。【動画】諦めない勝利 2025年8月31日 【阪神 vs 巨人】 佐藤義則の眼歓喜に沸く猛虎ベンチの中で、悔しそうにしていたのが、先発した才木浩人だ。巨人戦は2024年7月から7連勝中。この日も150キ