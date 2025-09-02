パリ五輪のボクシング女子66キロ級で金メダルを獲得したアルジェリアのイマネ・ヘリフ＝昨年8月、パリ（ゲッティ＝共同）【ジュネーブ共同】スポーツ仲裁裁判所は1日、パリ五輪で性別を巡る論議があったボクシング女子のイマネ・ヘリフ（アルジェリア）が、新統括団体ワールド・ボクシング（WB）が性別適格検査を受けるまで女子の試合への出場を認めないとした決定の無効を求めて提訴したと発表した。ヘリフは国際ボクシング協