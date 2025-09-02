宝塚歌劇111周年記念式典「One and onlyきらめきの、その先へ−。」が1日、兵庫・宝塚大劇場で行われ、34期から104期までの卒業生約1100人、招待客約600人の計約1700人が出席した。公演中の花組、雪組を除いた現役生175人と宝塚音楽学校の本科生、予科生79人の計254人が出演。1部の記念口上では、月組の鳳月杏と天紫珠李、星組の暁千星と詩ちづる、宙組の桜木みなとと春乃さくらの各トップコンビが正装のはかま姿で登場。「諸先