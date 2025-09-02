音楽プロデューサーの秋元康氏が、日本テレビ系バラエティー番組「秋元康×ＡＩ秋元康〜ＡＫＢ４８新曲プロデュース対決〜」（１５日放送、後３・５５）に出演することが１日、分かった。対決内容は秋元康氏とＡＩ秋元康がそれぞれ、今年２０周年を迎えるＡＫＢ４８の新曲を制作。そして、人気投票で勝った楽曲のみデジタル配信されるというガチンコ対決。作詞はもちろん、メロディーの選定、選抜メンバーやセンターの選定も秋