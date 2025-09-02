ドイツ王者バイエルンに所属する韓国代表のスター選手、キム・ミンジェが苦境に陥っている。昨季はレギュラーとしてリーグ制覇に貢献したものの、今季は序列が低下。バックアッパーとなってしまった。30日に開催されたアウグスブルク戦（３−２）では、今季の公式戦４試合目にして初の出番なしに終わっている（先発は国内カップ戦のみ）。この状況を嘆いたのが韓国メディア『マイデイリー』だ。「こんなことがあっていいのか