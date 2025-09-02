３位・ＤｅＮＡが２日から１ゲーム差で背後に迫る４位・広島との３連戦（マツダ）に臨む。カード頭で先発するケイは１日、神奈川・横須賀市内で調整し「プレーオフがかかっている試合が続く環境の中での登板は、アドレナリンが出る」。２戦目以降の東、平良へつなげる好投を誓った。左腕は今季の広島戦は２試合に登板し１勝０敗、防御率０．７５。「自分のピッチングをしっかりするだけ。とても楽しみ」。この日は前日８月３１