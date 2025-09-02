家族みんなが元気に過ごす毎日。当たり前ではないその日常を、つい「普通」だと考えてしまっていませんか？今回ご紹介するのは、えむしとえむふじん(@mshimfujin)さんが盲腸で緊急入院したエピソードを描いたインスタ連載漫画です。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。家族の絆を再確認することができる『盲腸で緊急入院しました』をどうぞごらんください。