「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝と１４日に愛知・ＩＧアリーナで対戦するＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝が１日、横浜市内で公開練習を行った。シャドー、ミット打ちと軽めながら、筋骨隆々の上半身から迫力満点の強打を連発。「井上に勝って歴史をつく