北朝鮮で食糧価格が急騰し、一般住民の間で深刻な飢餓と栄養失調が広がっている。特に農村部や経済的に脆弱な層を中心に餓死の危機が現実味を帯びつつあると、デイリーNKの複数の現地情報筋が証言している。平安南道平城市では先月、10代の学生が国営の穀物販売所から穀物を盗もうとして逮捕された。現地に居合わせた人々によれば、その少年は「顔が栄養失調でパンパンに腫れ上がっていた」という。事件後、近隣住民や地域幹部が少