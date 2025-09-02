²Î¼ê¾¾»³Àé½Õ¡Ê69¡Ë¤¬8·î31Æü¡¢FM NACK5¡Ö¾¾»³Àé½ÕON THE RADIO¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÂåÉ½¶Ê¡ÖI LOVE YOU¡×¤ò²Î¤¦¸ÎÈøºêË­¤µ¤ó¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÊüÁ÷Æü¤Î8·î31Æü¤Ï¡ÖI LOVE YOU¤ÎÆü¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾¾»³¤Ï¡ÖI LOVE YOU¡×¤ÎÌ¾¤ò´§¤¹¤ë³Ú¶Ê¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î³Ú¶Ê¡ÖI LOVE YOU¡×¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥ª¥Õ¥³¡¼¥¹¤Î¡ÖI LOVE YOU¡×¡¢ÆÁ±Ê±ÑÌÀ¤Î¡ÖI LOVE YOU¡×¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥é¥¹¥È¡£¾¾»³¤Ï¡Ö¡ØI LOVE YOU¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê