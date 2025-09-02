２日先発の戸郷は今季４勝８敗と苦戦しているが、ヤクルト戦は別。４登板で２勝０敗の防御率２．５２だ。年度別のヤクルト戦の勝敗は、２０年〇−−２３年−−〇２１年−〇−●２４年〇●〇〇２２年〇−〇●２５年−〇−〇通算２２登板で１０勝３敗の勝率．７６９。セのカード別では１３勝１１敗の阪神戦に次ぎ、１０勝１１敗のＤｅＮＡ戦と並ぶ勝ち星だが、勝率．７６９は、７勝５敗で勝率．５８３の中