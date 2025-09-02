◆テニス▽全米オープン（１日、米国・ニューヨーク）２０１８、２０年優勝で、世界ランキング２４位、第２３シードの大坂なおみ（フリー）が、５年ぶりのベスト８に進出だ。同３位で２０２３年優勝、今年の全仏優勝のコリ・ガウフ（米国）に６−３、６−２のわずか６４分で快勝した。過去４度、４大大会で準々決勝に進出した時は、すべて優勝につなげる優勝確率１００％だ。準々決勝では、同１３位で第１１シードのカロリナ・