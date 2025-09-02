さぁＶウイークや！！優勝マジックを「７」としている阪神は１日、２日からの中日３連戦（バンテリン）へ向けて名古屋へ乗り込んだ。現時点の最短Ｖは５日。今週の６連戦中に優勝を決められれば、１９９０年９月８日の巨人を上回ってＮＰＢ史上最速となる。２日の初戦に先発する村上頌樹投手（２７）は甲子園での投手指名練習に参加し、歴史的スピード優勝に貢献すると誓った。１週間前の２５日に「１６」だった優勝マジックが