助っ人選手の本塁打ゼロのまま、阪神が優勝へと突き進んでいる。外国人ノーアーチでの栄冠となれば、１９８６年の広島以来、実にプロ野球３９年ぶりだ。阪神では近年、数多くの生え抜き野手が着実に成長。助っ人に頼らないチーム作りの成功が、思いがけない記録として結実しようとしている。今季の阪神は、外国人野手をヘルナンデス１人に絞って戦った。前半戦では４番の佐藤輝を外野に回してまで先発三塁手として起用したが、