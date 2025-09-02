ヤクルト・林田哲哉球団社長（７０）がリーグ優勝の可能性が完全消滅してから一夜明けた１日、都内の球団事務所で取材に応じ、「優勝がなくなったっていうのは、残念やなっていうことやな」と話した。３年ぶりのリーグ優勝を逃したことを受けて高津臣吾監督（５６）が今季限りで退任するが、“監督人事”については「その後のことは、今のところ何もないよ」と明言しなかった。２１、２２年はリーグ連覇に導いた高津監督は２３