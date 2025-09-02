ºå¿À¡¦°ËÆ£¾­¤Ï3Æü¤ÎÃæÆüÀï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÅê¼ê»ØÌ¾Îý½¬¤Ç¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÅêµåÎý½¬¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¡£Æ±Àï¤Îº£µ¨½éÅÐÈÄ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¯¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£°ì¿Í°ì¿ÍÍÞ¤¨¤Æ¹Ô¤±¤ì¤Ð¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£6·î¤ËÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÄêÃå¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï1.39¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¾¶á5»î¹ç¤ÏÌ¤¾¡Íø¡£ºÇ¸å¤ÎÇòÀ±¤Ï7·î13Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤¬¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë½àÈ÷¤¹¤ë¡×¤ÈÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ËÅ°¤¹¤ë¡£