優勝マジックを7としている阪神が、V決定後の恒例行事「ビールかけ」のビール本数を、23年に比べて少なくする可能性が浮上した。球団関係者が「前回は時間が想定より長くなり、選手から寒かったという声が上がった。屋外でビールかけを開催した影響もあると思う。今年は少し減らすかもしれない」と語った。23年は4000本を用意した。岡田監督（現オーナー付顧問）の「ミエちゃん（ミエセス）、今日は主役ちゃうよ」という助っ人