「大相撲秋場所」（１４日初日、両国国技館）大相撲秋場所（１４日初日、東京・両国国技館）の番付が１日、発表された。史上１位のスピード三役昇進を果たした新小結安青錦（２１）＝安治川＝が都内の部屋で会見し、朝青龍らを上回る史上１位のスピード三役に「記録はうれしい」と語った。さらに「皆が大関、横綱になっている。上がってからが大事。満足はしない」と上の番付を見据えた。直近３場所は全て１１勝。新入幕から