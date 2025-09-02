「大相撲秋場所」（１４日初日、両国国技館）大相撲秋場所（１４日初日、東京・両国国技館）の番付が１日、発表された。新入幕の日翔志（ひとし、２８）＝追手風＝が部屋で会見。波瀾（はらん）万丈の相撲人生を振り返り、埼玉栄同級生の大関琴桜との対戦を目標に掲げた。日翔志は埼玉・草加市の部屋で会見し、「幕内に上がれると思っていなかった。辞めようと思ったことは多々あった」と感慨に浸った。東京・立川市から、