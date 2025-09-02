ÇÐÍ¥¤ÎµÈ²¬½¨Î´¡Ê55¡Ë¤¬1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±é¤¹¤ëWOWOW¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥ÞWÌë¤ÎÆ»É¸¡½¤¢¤ëÍÆµ¿¼Ô¤ò½ä¤ëµ­Ï¿¡½¡×¡Ê14Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µÆüÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Î´°À®Êó¹ð²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ÁëºÝ¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢2Ç¯Á°¤Î»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈÈ¿ÍÂáÊá¤Ë¾ðÇ®¤òÇ³¤ä¤¹·º»öÌò¡£¡Ö¤·¤ç¤Ü¤¯¤ì¤¿ÃË¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Ê¬¤«¤ëÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£WOWOW¤é¤·¤¤¹üÂÀ¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬¤Ç¤­¤¿¤È»×¤¦¡£²¿¤«¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤ò¤â¤¦°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£