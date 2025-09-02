男性5人組「M！LK」の塩粼太智（24）と俳優の加藤大悟（24）が1日、都内でダブル主演を務めるBSフジのドラマ「タクミくんシリーズ―Drama―」の完成発表会に出席した。1992年の刊行開始以来、累計500万部を超える同名ボーイズラブ小説が原作。塩粼は「歴史の長い作品に携われて光栄です」と笑顔を見せ、加藤は「甘酸っぱくて爽やかな素晴らしいドラマになっているので、いろんな人に見ていただきたい」と呼びかけ