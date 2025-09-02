さて、今季の?アレ旅行?はどうなるのだろうか。阪神は１日時点で２位・巨人に１６ゲーム差をつけて首位独走中。リーグ優勝へのマジックナンバーも「７」と秒読み段階に入っている。その一方で少し気の早い話ではあるが、球団内で１２月中旬に予定される優勝旅行に関し「懸念事項」が発生しているという。前回、阪神が優勝したのは記憶に新しい２０２３年。３８年ぶりの日本一に輝いたチームは関西国際空港から旅行先のハワイへ