巨人・戸郷翔征投手（２５）が１日、先陣を切る６連戦初戦の必勝を誓った。５勝目をかけて先発する２日のヤクルト戦（京セラＤ）に向け、Ｇ球場で最終調整。今季同カードは４登板で２勝０敗、防御率２・５２の相性で「印象としては、いいものがある。カード頭を勝てないことには（ダメ）。すごく大事な初戦になる」と自覚をにじませた。主砲を止める。４番・村上は８月だけで１２発と量産モードに突入。自身は今季５打数１安打