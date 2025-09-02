好調のバットでセ・リーグ首位打者争いを続ける巨人・泉口友汰内野手（２６）が、遊撃守備でも輝きを放っている。平均的な野手が守る時と比べてどれだけ失点を防いだかを示す守備指標「ＵＺＲ」では、１２球団の遊撃手でトップの数値をマーク。吉川と球団初の二遊間でゴールデン・グラブ賞同時獲得も視野に入る。“職人肌”の守備を支える思考に「Ｇを読む」で迫った。抜けたか、と思った打球の先にことごとく泉口がいた。８月