女優の宮粼あおい（３９）が１０月２１日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「ちょっとだけエスパー」（火曜・後９時）に出演することが１日、分かった。野木亜紀子氏によるオリジナル脚本。宮粼は少し超能力が使えるサラリーマン（大泉洋）の妻役を演じる。大泉の出演発表時には相手役の役者が明らかになっておらず「（過去に別の作品で）その方の兄役を演じました」とにおわせていた。宮粼の民放の連ドラ