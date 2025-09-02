１軍切符、「ゲットだぜ」！「右肩の違和感」で離脱していた西武・西川愛也外野手（２６）が２日・楽天戦（楽天モバイル）から１軍に合流することが決まった。実戦復帰３戦目の８月３１日・楽天戦（カーミニーク）試合後、合流に向けた宮城・仙台への新幹線チケットを手に、「（チケット）ゲットしました。もう１度シーズン序盤の勢いを持って来れたら」と意気込んだ。「いやぁ、長かったですね。長かったですけど…長かったで