巨人の阿部慎之助監督（４６）が１日、スポーツ報知の取材に応じ、９月の戦いについて語った。借金３で首位・阪神と１６差のリーグ２位。５位・中日と３差と厳しい状況だが、残り２３試合となった９、１０月に勝ち切ることにこだわった一戦必勝のスタイルで「大型連勝」につなげていく。キーマンとして野手は丸、岡本、吉川、投手は山崎と戸郷とチームの大黒柱を指名。若手には「ガツガツしてほしい」と背中を押し、昨年届かなか