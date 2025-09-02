日本テレビ系の「鳥人間コンテスト２０２５」（３日・後７時）で、初のＭＣを務める女優の佐々木希（３７）がスポーツ報知の単独インタビューに応じた。トリプルＭＣのパートナーで、番組常連のナインティナイン・矢部浩之（５３）と、フリーの羽鳥慎一アナウンサー（５４）とともに、暑くて熱い戦いをお届けする。出場者のヒューマンストーリーに笑って泣いて考えさせられて…。２児のママ目線で夏の名物特番の楽しみ方を語った