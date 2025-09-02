ソフトバンクが再進撃へ先発ローテをプチ再編することが１日、分かった。２日からのオリックス３連戦（みずほペイペイ）はモイネロ、大関に続き、中５日で上沢を投入予定。倉野投手コーチはかねて「いる投手で勝つ可能性を上げていくしかない」と強調し、通算８０勝のうち、カード別最多の２２勝（９敗）を挙げている相性に注目した形だ。８月３０、３１日と敵地で最下位・ロッテに連敗。２位の日本ハムも連敗し、１ゲーム差が