オリックス・岸田護監督（４４）が１日、モイネロ撃破へ「ネバネバ作戦」を掲げた。２日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）で対戦する左腕は１０勝、リーグトップの防御率１・０７と無双。「当然、簡単には攻略できない」とし、粘り強い攻撃をポイントに挙げた。今季初対戦となった４月８日（京セラＤ）は５回無失点に抑えられたが、左腕が要した球数は９８球。同２２日（みずほペイペイ）は６回１／３で１２７球を投げさせ、